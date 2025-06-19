إيران تتوعد إسرائيل: ستندم وتدفع الثمن

وكالات

هدّدت إيران، اليوم الخميس، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع الثمن" على هجماتها، في اليوم السابع من التصعيد غير المسبوق بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس": "ستواصل إيران ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها بعزّة وبسالة، وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهماً إسرائيل، الخصم الإقليمي اللدود لطهران، بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وما بعدها".

وفي تصريحات سابقة، أكد عراقجي أن إيران ما زالت ملتزمة بـ"الدبلوماسية"، لكنها ستواصل التحرك في إطار "الدفاع عن النفس" عقب الهجوم المفاجئ الذي نفذته إسرائيل قبل نحو أسبوع.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إيراني رفيع، يوم الأربعاء، أن طهران منفتحة على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد اجتماع قريب.

وأوضح المصدر، بحسب الصحيفة، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيكون مستعدًا لحضور اجتماع يهدف إلى مناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.