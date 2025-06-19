نتنياهو يتوعد إيران بـ"ثمن باهظ" بعد استهداف مستشفى سوروكا

(وكالات)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إيران بدفع "ثمن باهظ"، وذلك عقب سقوط صاروخ على مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمناً باهظاً".

وفي السياق ذاته، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المرشد الإيراني علي خامنئي المسؤولية المباشرة عن الهجوم، واصفاً ما حدث بأنه "من أخطر جرائم الحرب".

وأضاف كاتس في بيان: "أصدرنا أوامر لتكثيف الضربات ضد الأهداف الاستراتيجية والبنية التحتية للطاقة في طهران بهدف القضاء على التهديدات وهزيمة النظام الإيراني".