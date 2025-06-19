انفجار صاروخ "سبيس إكس" أثناء التجربة في تكساس

تكساس - (أ ب)

انفجر صاروخ يتبع شركة سبيس أكس كان قيد التجربة في تكساس مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عن انبعاث كرة لهب كبيرة إلى السماء.

وقالت الشركة إن مركبة الإطلاق ستارشيب "شهدت خللا كبيرا" الساعة 11 صباحا تقريبا بينما كانت على منصة الاختبار استعدادا لتجربة الطيران العاشرة في قاعدة ستاربيز وهو موقع الإطلاق التابع لسبيس أكس في الطرف الجنوبي من تكساس.

وقالت سبيس أكس في بيان عبر منصة أكس "جرى تخصيص منطقة آمان خالية حول الموقع خلال العملية وكل الأفراد سالمين".

وقالت الشركة إنها تعمل مع المسؤولين المحليين للتعامل مع الانفجار.