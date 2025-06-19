وكالات

أفاد مصدر مطّلع لشبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطّلع مؤخرًا على خطط محتملة لعمل عسكري ضد إيران، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تنفيذها، في انتظار ما ستؤول إليه مواقف طهران حيال برنامجها النووي.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطط نوقشت داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، ضمن سلسلة خيارات استعرضها كبار القادة العسكريين مع الرئيس خلال الأسبوع الجاري. رغم ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن النقاش لا يزال مفتوحًا، ولم يُتخذ أي قرار فعلي حتى الآن.

وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه يفضل اتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة، موضحًا: "الأمور في الحرب تتغير بسرعة، وقد تتحول الوقائع من طرف إلى آخر، ولهذا أُفضل الحسم في الوقت المناسب".

من جهته، قال مسؤول بالبيت الأبيض، في تصريحات نقلتها الشبكة، إن كل السيناريوهات ما زالت مطروحة، في إشارة إلى بقاء الخيار العسكري ضمن حسابات الإدارة.

وكانت مصادر أخرى قد رجّحت أن الرئيس أصبح أكثر استعدادًا للنظر في خيار استهداف منشآت نووية داخل إيران، إلا أن النقاشات لا تزال جارية بين مستشاريه لتقييم الخيارات دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة على نطاق واسع.