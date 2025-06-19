كتبت- أسماء البتاكوشي:

تعرض مستشفى سوروكا، أكبر منشأة طبية في جنوب إسرائيل، لأضرار جسيمة نتيجة ضربة صاروخية إيرانية صباح الخميس، في واحدة من أعنف موجات التصعيد بين الجانبين، وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "جريمة حرب متعمدة".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ "الموجة الـ14 من الهجمات على أهداف استراتيجية للعدو الإسرائيلي"، وقال في بيان رسمي إن القصف استهدف منشأة عسكرية تضم "آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية ومقرات لحرب سيبرانية" تقع بجوار مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

TEL AVIV RIGHT NOW!pic.twitter.com/dHP8jP1MIX — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 19, 2025

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن البنية التحتية العسكرية "أُصيبت بدقة"، وأن المستشفى "تعرّض لأضرار بفعل موجة الانفجار".

وأعلن مدير مستشفى سوروكا، شلومي كوديش، أن "صاروخًا أصاب مبنى قديم نسبيًا كان قد أُخلي من الأجنحة مسبقًا"، مؤكدًا أن "البناء تضرر بشدة، كما لحقت أضرار جسيمة بعدة مبانٍ أخرى في الحرم الطبي".

🚨🇮🇷 🇮🇱 ISRAEL HAS BEEN HIT HARD!pic.twitter.com/jeStDOWDwB — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 19, 2025

وأضاف: "جميع العاملين كانوا في مناطق محمية، والإصابات طفيفة".

وأصيب ما لا يقل عن 65 شخصًا في موجة الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل، بحسب ما أعلنته خدمات الطوارئ الإسرائيلية اليوم الخميس.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" في بيان، إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وامرأتان في السبعينات من العمر.

وأشارت إلى أن اثنين آخرين أُصيبا بجروح متوسطة، موضحة أن 42 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الانفجارات، بينما أصيب 18 آخرون أثناء محاولتهم الفرار إلى الملاجئ.

🚨🇮🇷 🇮🇱 ISRAEL HAS BEEN HIT HARD!pic.twitter.com/jeStDOWDwB — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 19, 2025

وأكدت "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها الطبية تعمل في عدة مواقع لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء إلى المستشفيات مستمرة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

فيما تقول المتحدثة باسم مستشفى سوروكا إن المنشأة "تقوم حاليًا بتقييم شامل للأضرار، بما في ذلك الإصابات"، مشيرة إلى "أضرار واسعة النطاق في مناطق مختلفة"، وطلبت من المواطنين عدم التوجه إلى المستشفى حاليًا.

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار في محيط المستشفى، حيث بدت الهياكل المتضررة وأكوام الحطام جلية.

ISRAEL HAS BEEN HIT MEGA HARD!pic.twitter.com/iFnQOekSSn — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 19, 2025

ويخدم مستشفى سوروكا أكثر من مليون إسرائيلي في منطقة النقب، ويُعدّ نقطة الإخلاء الأولى للجرحى من المناطق الحدودية الجنوبية، بما في ذلك غزة.

ومن جانبها زعمت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "الهجوم كان متعمدًا ضد منشأة طبية مدنية"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الاستهداف بشكل واضح.

كما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طهران بارتكاب جرائم حرب، وقال في بيان رسمي: "الصاروخ أصاب منشأة طبية مدنية، وهو ما يمثل أخطر أشكال جرائم الحرب. خامنئي سيحاسب على هذه الجريمة".

وجاء القصف الإيراني بعد تقارير إعلامية رسمية في طهران أفادت بأن إسرائيل نفذت غارة استهدفت مفاعل آراك للماء الثقيل، وهي منشأة نووية حساسة.

🚨🇮🇷 🇮🇱 FULL CHAOS IN ISRAEL!pic.twitter.com/OpeBxjvdTC — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 19, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذّر صباح الخميس من أنه "سيوجّه ضربات للمنشأة"، داعيًا السكان في المناطق القريبة إلى الإخلاء الفوري.

وبحسب قناة فوكس نيوز، فقد تم إطلاق أكثر من 25 صاروخًا إيرانيًا باتجاه مواقع مختلفة داخل إسرائيل، ما أدى إلى أضرار في ثلاثة مواقع إضافية في وسط البلاد.

يشير محللون إلى أن استهداف منشأة طبية بهذا الحجم وفي منطقة مأهولة يُنذر بتصعيد خطير وغير مسبوق في طبيعة المواجهة بين الجانبين.