وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد إيران تُعد "الأكثر عدالة في تاريخ البلاد"، وذلك بعد هجمات صاروخية شنتها إيران صباح اليوم على مناطق متعددة في تل أبيب.

وأضاف بن غفير في منشور له عبر منصة إكس: "النازيون الذين يطلقون الصواريخ على المستشفيات وكبار السن والأطفال، لو امتلكوا أسلحة نووية لما ترددوا لحظة في استخدامها"، في إشارة إلى إيران.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن مبنىً كاملاً في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع قد انهار بالكامل، إثر إصابته بشكل مباشر بصاروخ إيراني، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات ودفع السلطات إلى إخلاء المبنى بالكامل.

واشتهر بن غفير بكراهيته للفلسطينيين، فعندما قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، نشر منشورًا صادمًا قال فيه: إن "الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل غزة طالما أن حماس لا تفرج عن الأسرى الذين تحتجزهم ليس جرامًا واحدًا من المساعدات الإنسانية، بل مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو".