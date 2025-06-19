انفجار أمام مطعم في مدينة كولونيا الألمانية

كولونيا- (د ب أ)

وقع انفجار في مدخل مطعم في حي كالك بمدينة كولونيا الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأعلن الادعاء العام والشرطة في كولونيا أن الانفجار تسبب في تهشم نوافذ وتطاير مقاعد موضوعة أمام المطعم.

ولم يُصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام المطعم الخالي.

وتبحث الشرطة حاليا عن رجلين فرا من مكان الحادث بعد سماع دوي انفجار قوي، وفقا لشهود عيان. ولم يتضح بعد ما إذا كانا الرجلان مشتبها بهما أم شاهدين.

ولم يُعلق مكتب المدعي العام والشرطة بعد على خلفية الحادث. ومع ذلك دعت السلطات أي شخص لديه معلومات عن الانفجار أو الرجلين إلى إبلاغ الشرطة.