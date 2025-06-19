الصين تُجلي مئات المواطنين من إيران وإسرائيل

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنها أجلت مئات من رعاياها من كل من إيران وإسرائيل، في ظل التصعيد العسكري المتسارع بين البلدين، محذّرة من تداعياته على استقرار المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، ونعرب عن قلقنا العميق من تأثيراته السلبية على السلام والاستقرار الإقليميين".

وأوضحت الخارجية الصينية أنها قامت بإجلاء أكثر من 1600 مواطن صيني من إيران، إضافة إلى مئات آخرين من إسرائيل، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء نُفذت بسرعة حفاظًا على سلامة المواطنين في مناطق التوتر.

وأضاف البيان أن السلطات القنصلية الصينية تتابع التطورات عن كثب، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الأمن الشخصي للرعايا الصينيين، بالتعاون مع الأطراف المعنية.