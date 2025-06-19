نحو 65 مصابًا في الضربات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل

وكالات

أصيب ما لا يقل عن 65 شخصًا في موجة الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل، بحسب ما أعلنته خدمات الطوارئ الإسرائيلية اليوم الخميس.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" في بيان نقلته شبكة CNN، إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وامرأتان في السبعينات من العمر.

وأشارت إلى أن اثنين آخرين أُصيبا بجروح متوسطة.

وأوضحت الهيئة أن 42 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الانفجارات، بينما أصيب 18 آخرون أثناء محاولتهم الفرار إلى الملاجئ.

وأكدت "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها الطبية تعمل في عدة مواقع لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء إلى المستشفيات مستمرة بالتنسيق مع السلطات المحلية.