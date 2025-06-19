وزير الدفاع الإسرائيلي: استهداف المستشفيات جريمة حرب

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إنه وجّه بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي لتصعيد العمليات العسكرية ضد أهداف وصفها استراتيجية تابعة للنظام الإيراني.

وأكد كاتس في تصريحات له: "وجهتُ بالتعاون مع رئيس الوزراء الجيش لتوسيع نطاق الهجمات على أهداف استراتيجية للسلطة في إيران، في إطار جهودنا لإزالة التهديدات المباشرة على إسرائيل، وزعزعة النظام الإيراني".

ووصف كاتس المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأنه "سيتحمل المسؤولية" عمّا وصفه بـ"الجرائم"، مؤكداً أن "استهداف المستشفيات والمباني السكنية يُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وسنردّ عليها بما يتناسب مع حجم التهديد".

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعرض إحدى المستشفيات في جنوب البلاد لضربة مباشرة بعد أن وجهت إيران رشقة صاروخية جديدة تجاه البلاد.

وكتبت الوزارة منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "عاجل: تعرضت مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل لضربة مباشرة، وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل".

وقالت تقارير، نقلًا عن المتحدث باسم المستشفى، إن هناك "أضرارًا لحقت بالمستشفى وأضرارًا بالغة لحقت بمناطق مختلفة. ونحن نعمل الآن على تقييم الخسائر، بما في ذلك الإصابات. ونهيب بالمواطنين عدم القدوم إلى المستشفى في هذا الوقت".