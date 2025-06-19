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ما هي المقدّرات العسكرية التي تنقلها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط؟

09:51 ص الخميس 19 يونيو 2025

الولايات المتحدة وإسرائيل

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بي بي سي

في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في الضربات على إيران، قامت واشنطن بإعادة توجيه مقدّراتها العسكرية إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، إن هناك ما يقرب من 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة الآن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نُقل ما لا يقل عن 30 طائرة عسكرية أمريكية من قواعد في أمريكا إلى أوروبا. وجميع هذه الطائرات طائرات عسكرية تُستخدم لتزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود جوّاً.

كما أن حاملة الطائرات، يو إس إس نيميتز، تبحر باتجاه الشرق الأوسط من بحر الصين الجنوبي، برفقة عدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.

وتتمركز سفن حربية أخرى في خليج عُمان والخليج العربي، وقد ساعدت إسرائيل بالفعل على إسقاط الصواريخ الإيرانية.

ونقلت واشنطن كذلك طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وإف-22 وإف-35 إلى قواعد في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

هذا المحتوى من

BBC

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