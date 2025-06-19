إسرائيل تزعم أن إيران قصفت مستشفى في بئر السبع "بضربة مباشرة"

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعرض إحدى المستشفيات في جنوب البلاد لضربة مباشرة بعد أن وجهت إيران رشقة صاروخية جديدة تجاه البلاد.

وكتبت الوزارة منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "عاجل: تعرضت مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل لضربة مباشرة، وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل".

وقالت تقارير، نقلاً عن المتحدث باسم المستشفى، إن هناك "أضراراً لحقت بالمستشفى وأضراراً بالغة لحقت بمناطق مختلفة. ونحن نعمل الآن على تقييم الخسائر، بما في ذلك الإصابات. ونهيب بالمواطنين عدم القدوم إلى المستشفى في هذا الوقت".

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس: نفذنا بنجاح الموجة الـ14 من هجماتنا على أهداف العدو الإسرائيلي الاستراتيجية.

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، شن جولة جديدة من الضربات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل حيث استهدفت عدة مناطق حيوية.

وأوضحت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري شن أيضًا أمس سلسلة من الضربات الصاروخية ضد أهداف إسرائيلية، مستخدما صواريخ سجيل الثقيلة بعيدة المدى ثنائية المراحل، وذلك لأول مرة.

وأشارت إلى قول إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن إيران شنت أكبر موجة من الضربات الصاروخية ضد إسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية، بإطلاق ما يصل إلى 30 صاروخًا باليستيًا.