

وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية الليلة الماضية استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قصف مفاعل آراك النووي، بالإضافة إلى موقع في نطنز يُستخدم – بحسب البيان – في تطوير أسلحة نووية ويحتوي على معدات متطورة تساهم في تسريع البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح البيان أن الغارات شملت أيضًا مواقع صناعية عسكرية تابعة للنظام الإيراني، من بينها مصانع مواد أولية وأجزاء صواريخ باليستية، إضافة إلى تدمير أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ ورادارات ووسائل استشعار.

وعلى أعقاب ذلك شنت إيران هجوماً مكثفاً على العمق الإسرائيلي، شملت تل أبيب، رمات غان، وحولون، وأسفرت عن أضرار كبيرة في مبنى البورصة ومرافق طبية بينها مستشفى سوروكا الذي تعرض لانهيار جزئي وتسرب مواد خطرة بعد إصابته المباشرة بصاروخ إيراني.