وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل ستندم وتدفع ثمن هجماتها



وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستندم وتدفع ثمن هجماتها، وفقا للغد.

وأضاف أن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية لكنها ستواصل التحرك دفاعا عن النفس بعد الهجوم المباغت الذي شنّته إسرائيل قبل نحو أسبوع.

وجاء في منشور لعراقجي على "إكس": "تتحرك إيران حصرا في معرض الدفاع عن النفس، حتى في مواجهة أفظع عدوان ضد شعبنا، لم ترد إيران سوى على الكيان الإسرائيلي وليس على أولئك الذين يساعدونه ويشجّعونه".

وأضاف: "بخلاف الكيان الإسرائيلي غير الشرعي والمحتل والذي يرتكب الإبادة الجماعية، نحن ملتزمون بالدبلوماسية".