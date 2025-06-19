آثار الدمار في مستشفى سوروكا بإسرائيل جراء قصف إيراني- فيديو وصور

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن مبنى كامل في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع قد انهار بالكامل، إثر إصابته بشكل مباشر بصاروخ إيراني.

المتحدث باسم سوروكا:



لحقت أضرار بالمستشفى، ولحقت أضرار جسيمة في مناطق مختلفة.



نقوم حاليًا بتقييم الأضرار، بما في ذلك الإصابات.



نرجو منكم عدم الحضور إلى المستشفى في الوقت الحالي.



سنوافيكم بمزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/cnoua12xzt — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) June 19, 2025

وأكدت إدارة مستشفى سوروكا، وهو أحد أكبر المراكز الطبية في جنوب البلاد، أن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارًا جسيمة بأقسام متعددة من المستشفى، وأدى إلى تسرب مواد خطرة في أحد الطوابق، مما استدعى إخلاءًا كاملاً للمبنى حفاظًا على سلامة المرضى والطواقم الطبية.

بشكل مباشر



صاروخ ايراني يضرب مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع قبل قليل.



تحت المستشفى منشاة عسكرية اكيد pic.twitter.com/Mz26hmGG70 — Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2025

وأضافت المصادر، أن المستشفى كان يعالج جنودًا مصابين من جبهة غزة، ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن الهدف الرئيسي للهجوم كان مقر القيادة والاستخبارات الكبرى للجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد متبادل غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، حيث تعرضت عدة مدن إسرائيلية لهجمات صاروخية عنيفة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من بينها تل أبيب، رمات غان، حولون، وبئر السبع، ما أسفر عن عشرات الإصابات وأضرار واسعة في المباني السكنية والمنشآت الحيوية، أبرزها مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان منذ قليل.