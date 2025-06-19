مدير عام نجمة داوود الحمراء ينفي تسرب مواد خطرة بمستشفى "سوروكا"

وكالات

نفى مدير عام نجمة داوود الحمراء، وجود تسرب مواد خطرة في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب عقب إصابته بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

وأفاد المستشفى، أن هناك أضرار جسيمة أصابت أجزاء مختلفة من المستشفى، مشيرة إلى أننا نقوم حاليا بتقييم الأضرار، بما في ذلك الإصابات، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت لاحق، نفى مدير عام نجمة داوود الحمراء وجود تسرب مواد خطرة في المستشفى.

يذكر أن هذا المستشفى هو أحد المستشفيات الأساسية التي تعالج الجنود الإسرائيليين الذين يصابون في قطاع غزة.

وأصاب صاروخ إيراني المستشفى صباح اليوم الخميس، ضمن هجوم صاروخ إيراني أصاب مناطق مختلفة في إسرائيل.

كان سبق الهجوم الإيراني تعرض منطقة المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من أراك، لغارات جوية إسرائيلية.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.