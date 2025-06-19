أعنف موجات الهجوم.. 30 مصابًا في إسرائيل جراء القصف الصاروخي الإيراني



وكالات

أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، صباح اليوم، عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا بجروح متفاوتة جراء سقوط صواريخ إيرانية على مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في واحدة من أعنف موجات القصف منذ بداية التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عشرات المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، بينهم اثنان في حالة حرجة، إثر الضربات التي طالت مناطق مركزية في البلاد، من بينها تل أبيب، رمات غان، وحولون، إضافة إلى بئر السبع في الجنوب.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم صاروخي إيراني ضخم خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أطلقت خلاله إيران ما بين 25 و30 صاروخًا على العمق الإسرائيلي، وفقًا لتقارير عسكرية سابقة.