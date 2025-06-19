

وكالات

أعلنت وكالة إيرانية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم الخميس استهدف مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافًا مباشرة في مناطق متفرقة وسط إسرائيل وفي صحراء النقب، ضمن الهجوم الصاروخي المكثف الذي نُفذ فجر اليوم.



وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن إيران أطلقت أكثر من 25 صاروخًا خلال الرشقة الأخيرة، في واحدة من أكبر موجات القصف منذ بداية التصعيد، مستهدفة مواقع حيوية داخل إسرائيل.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الهجمة تُعد الأضخم خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ قُدر عدد الصواريخ بما بين 20 و30 صاروخًا، طالت مدنًا رئيسية بينها تل أبيب، القدس، منطقة الكرمل، وغوش دان، بالإضافة إلى مواقع جنوب البلاد.