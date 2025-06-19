مصدر بـ"تعليم الإسماعيلية" يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية



الإسماعيلية- أميرة يوسف

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بحسب المصدر.

ووفقا للمصدر، فإنه سيتم نشر النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن يتم الإعلان أيضًا عن أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة فور اعتماد النتيجة.

يُذكر أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.