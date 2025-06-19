إعلان

مصدر بـ"تعليم الإسماعيلية" يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

08:29 ص الخميس 19 يونيو 2025

امتحانات ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الإسماعيلية- أميرة يوسف

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بحسب المصدر.

ووفقا للمصدر، فإنه سيتم نشر النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن يتم الإعلان أيضًا عن أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة فور اعتماد النتيجة.

يُذكر أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية تعليم الإسماعلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو