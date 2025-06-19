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صواريخ إيرانية تضرب مبنى البورصة الإسرائيلية وتتسبب في أضرار جسيمة- فيديو

08:24 ص الخميس 19 يونيو 2025

مبنى البورصة في إسرائيل

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وكالات

شهدت عدة مدن إسرائيلية، صباح اليوم، تصعيدًا خطيرًا إثر سقوط صواريخ إيرانية استهدفت مناطق حيوية وسكنية، في هجوم مباشر هو الأوسع منذ بداية التصعيد بين طهران وتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مبنى البورصة في مدينة رمات غان، شرق تل أبيب، تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الموقع والمباني المحيطة.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع لإخماد الحرائق وتأمين المصابين.

وفي قلب تل أبيب، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن أحد الصواريخ استهدف برجًا سكنيًا، وتسبب بأضرار جسيمة في المبنى ومبانٍ مجاورة، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية وسط أنباء عن وجود مصابين وعالقين.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافًا مباشرة في مدن تل أبيب، رمات غان، حولون، وبئر السبع، وألحقت أضرارًا متعددة بعدد من المباني المدنية والتجارية، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد متبادل بين الجانبين، حيث أعلنت إسرائيل مؤخرًا تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت عسكرية في العاصمة طهران ومنطقة أراك-خنداب.

في المقابل، كانت إيران قد أطلقت عشرات الصواريخ في أكبر موجة قصف خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تصعيد ينذر بمزيد من الانفجار الإقليمي.

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