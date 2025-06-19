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إيران: إسرائيل هاجمت مفاعل راك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل

08:21 ص الخميس 19 يونيو 2025

المنشآت النووية الإيرانية

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وكالات

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، أن إسرائيل هاجمت مفاعل راك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.

وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل راك للماء الثقيل الواقع في إيران، داعية إلى إخلاء المنطقة.

ويقع مفاعل راك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.

ويُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية على إعادة تصميم المفاعل لتقليل المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية، وفقا لسكاي نيوز.

وفي عام 2019، بدأت إيران تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل راك، وهو ما لم يعتبر حينها انتهاكا للاتفاق النووي.

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المنشآت النووية الإيرانية إسرائيل هاجمت مفاعل راك النووي الماء الثقيل التلفزيون الرسمي الإيراني
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