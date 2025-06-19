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دمار شامل في إسرائيل.. عشرات الصواريخ الإيرانية تضرب قلب تل أبيب- فيديو

08:16 ص الخميس 19 يونيو 2025

الهجوم الايراني علي اسرائيل

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وكالات

أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دمارًا هائلًا في تل أبيب نتيجة القصف الإيراني الأخير بالصواريخ، حيث وثّقت المشاهد تصاعد كثيف للأدخنة، وانهيار أجزاء من مبانٍ سكنية وتجارية، إضافة إلى تحطم عدد كبير من المركبات في الشوارع، فيما سُمعت صفارات الإنذار بشكل متكرر في أنحاء متفرقة من المدينة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافًا مباشرة في مناطق متفرقة وسط إسرائيل وفي صحراء النقب، ضمن الهجوم الصاروخي المكثف الذي نُفذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن إيران أطلقت أكثر من 25 صاروخًا خلال الرشقة الأخيرة، في واحدة من أكبر موجات القصف منذ بداية التصعيد، مستهدفة مواقع حيوية داخل إسرائيل.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الهجمة تُعد الأضخم خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ قُدر عدد الصواريخ بما بين 20 و30 صاروخًا، طالت مدنًا رئيسية بينها تل أبيب، القدس، منطقة الكرمل، وغوش دان، بالإضافة إلى مواقع جنوب البلاد.

وشهدت تل أبيب الكبرى دوي انفجارات عنيفة، فيما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن تسجيل إصابات مباشرة في بعض المناطق، دون الكشف عن الأعداد أو طبيعة الإصابات.

من جهته، أكد جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى نداءات استغاثة من مواقع مختلفة تعرضت للقصف، بينما لا تزال فرق الطوارئ تعمل على الاستجابة للحوادث وتقييم حجم الأضرار البشرية والمادية.

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