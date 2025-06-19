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إعلام عبري: تسرب مواد خطيرة جراء استهداف مستشفى سوروكا في النقب

08:14 ص الخميس 19 يونيو 2025

مستشفى سوروكا الإسرائيلية

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وكالات

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

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