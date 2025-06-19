الجيش الإسرائيلي يحذر إيران: سنقصف مفاعل أراك النووي في طهران



وكالات

حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، السكان بمنطقة مفاعل أراك للماء الثقيل في إيران مطالبا بضرورة إخلاء المنطقة.

وجاء التحذير عبر منشور على منصة "إكس"، متضمنا صورة بالقمر الصناعي للمفاعل محاطة بدائرة حمراء، على غرار تحذيرات سابقة سبقت ضربات إسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي الضربات الجوية الإسرائيلية لليوم السابع على إيران، بعد يوم من رفض المرشد الأعلى الإيراني دعوات الولايات المتحدة للاستسلام، محذرا من أن أي تدخل عسكري أمريكي سيتسبب في "أضرار جسيمة لا يمكن تعويضها لهم".

كما ألغت إسرائيل بعض القيود على الحياة اليومية، مما يشير إلى تراجع التهديد الصاروخي الإيراني على أراضيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جولة اليوم الخميس من الضربات استهدفت طهران ومناطق أخرى في إيران، دون تفاصيل إضافية.

كانت الحملة الإسرائيلية قد استهدفت سابقا منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وورش تصنيع أجهزة الطرد المركزي حول طهران، ومنشأة نووية في أصفهان، كما أسفرت الضربات عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وردا على ذلك، أطلقت إيران نحو 400 صاروخ ومئات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

وبعض الصواريخ أصابت مباني سكنية في وسط إسرائيل، مما تسبب في أضرار جسيمة.