إعلام عبري: 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافها في إسرائيل



وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت عدة أهداف في وسط إسرائيل والنقب.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إيران أطلقت أكثر من 25 صاروخًا خلال الهجوم الأخير الذي استهدف عدة مناطق داخل إسرائيل، في أحدث فصول التصعيد العسكري بين الطرفين.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر اليوم عن بدء سلاح الجو تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على أهداف داخل العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى مواقع أخرى في عمق الأراضي الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الضربات تتركز على منشآت وبُنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني، خصوصًا في منطقة أراك-خنداب.

وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن خطة عسكرية موسعة تهدف إلى التصدي لما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية المتصاعدة" على أمن إسرائيل.