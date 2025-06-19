هجوم إيراني واسع بالصواريخ على إسرائيل.. وإصابات وانفجارات تهز تل أبيب



وكالات

تشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، صباح الخميس، عقب إطلاق إيران دفعة واسعة من الصواريخ باتجاه عدة مناطق إسرائيلية، في تطور لافت على صعيد التصعيد العسكري بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة من الجليل شمالي البلاد، وسط تحذيرات من تسلل مسيّرات معادية.

كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش رصد فعلاً اختراق عدد من الطائرات المسيّرة أجواء منطقة الجليل.

وفي تصعيد خطير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه وسط إسرائيل، داعية المواطنين إلى الدخول إلى الملاجئ فوراً، وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن منظومات الدفاع الجوي بدأت بالتحرك لاعتراض الصواريخ القادمة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكبر دفعة صواريخ خلال الـ48 ساعة الماضية، قُدّر عددها ما بين 20 و30 صاروخاً، استهدفت مناطق متفرقة من بينها تل أبيب، القدس، منطقة الكرمل، وغوش دان، إضافة إلى مواقع في الجنوب.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب الكبرى، وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقوع إصابات مباشرة في بعض المناطق، دون الإفصاح عن عدد الضحايا حتى اللحظة.

من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه نداءات استغاثة من عدة مواقع تعرضت لسقوط صواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أن منظومات الدفاع الجوي لا تزال تعمل بكامل طاقتها لمحاولة اعتراض الصواريخ، فيما تتواصل حالة الاستنفار في جميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من موجات هجوم إضافية.