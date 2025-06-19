إعلان

هجوم إيراني واسع بالصواريخ على إسرائيل.. وإصابات وانفجارات تهز تل أبيب

07:46 ص الخميس 19 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

تشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، صباح الخميس، عقب إطلاق إيران دفعة واسعة من الصواريخ باتجاه عدة مناطق إسرائيلية، في تطور لافت على صعيد التصعيد العسكري بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة من الجليل شمالي البلاد، وسط تحذيرات من تسلل مسيّرات معادية.

كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش رصد فعلاً اختراق عدد من الطائرات المسيّرة أجواء منطقة الجليل.

وفي تصعيد خطير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه وسط إسرائيل، داعية المواطنين إلى الدخول إلى الملاجئ فوراً، وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن منظومات الدفاع الجوي بدأت بالتحرك لاعتراض الصواريخ القادمة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكبر دفعة صواريخ خلال الـ48 ساعة الماضية، قُدّر عددها ما بين 20 و30 صاروخاً، استهدفت مناطق متفرقة من بينها تل أبيب، القدس، منطقة الكرمل، وغوش دان، إضافة إلى مواقع في الجنوب.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب الكبرى، وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقوع إصابات مباشرة في بعض المناطق، دون الإفصاح عن عدد الضحايا حتى اللحظة.

من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه نداءات استغاثة من عدة مواقع تعرضت لسقوط صواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أن منظومات الدفاع الجوي لا تزال تعمل بكامل طاقتها لمحاولة اعتراض الصواريخ، فيما تتواصل حالة الاستنفار في جميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من موجات هجوم إضافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدمار في تل أبيب هجوم إيراني واسع بالصواريخ على إسرائيل انفجارات تهز تل أبيب تل أبيب إصابة مبنى مٌتعدد الطوابق في تل أبيب سقوط صواريخ في تل أبيب صاروخ في تل أبيب سقوط صواريخ إيرانية في تل أبيب إيران صورايخ إيران الجديدة إطلاق صورايخ من إيران هجمات إسرائيلية على إيران الحرب بين إيران وأمريكا المنشآت النووية في إيران أمريكا تستعد لضرب إيران هجمات جديدة على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو