عقب رصد صواريخ من إيران .. صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل



وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنباء عن سقوط صواريخ في مدن في كتلة دان والنقب.

وطالب الجيش الإسرائيلي المواطنين بالتوجه إلى الأماكن المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر، وسط رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل قبل قليل

وقال الجيش في بيان: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.. تعمل منظومات الدفاع لاعتراض هذا التهديد".

وأضاف: "يُطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.. لا يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناءً على توجيه صريح. يُرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".