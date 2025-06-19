إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخين قرب تل أبيب وآخر في النقب جنوبا



وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك صاروخين سقطوا قرب تل أبيب وآخر في النقب جنوبا، وفقا للعربية.

وتداولت قبل قليل، أنباء تفيد بسقوط عدة صواريخ إيرانية جديدة وسط إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت 25 صاروخا على الأقل خلال الرشقة الأخيرة على عدة مناطق في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة من الهجمات الجوية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى داخل إيران، في تصعيد خطير للصراع العسكري المتبادل بين الجانبين.