أنباء عن سقوط عدة صواريخ إيرانية وسط إسرائيل



وكالات

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن هناك أنباء تفيد بسقوط عدة صواريخ إيرانية جديدة وسط إسرائيل، وفقا للعربية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت 25 صاروخا على الأقل خلال الرشقة الأخيرة على عدة مناطق في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة من الهجمات الجوية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى داخل إيران، في تصعيد خطير للصراع العسكري المتبادل بين الجانبين.