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ليندسي جراهام: ترامب تعامل ببراعة مع الصراع الإسرائيلي الإيراني

05:49 ص الخميس 19 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أشاد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام، بأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إدارة الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن ترامب "يتعامل مع الصراع ببراعة حتى الآن".

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، قال جراهام، إن إسرائيل تسيطر حاليًا على الأجواء، وقد نجحت في تدمير البنية القيادية العسكرية والعلمية لإيران، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "رغم هذه النجاحات، لا يزال هناك موقع رئيسي واحد لم يُستهدف بعد، وهو منشأة فوردو النووية الواقعة في عمق الأرض، والتي يجب التعامل معها لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء برنامج التخصيب النووي الإيراني".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحدها تمتلك القدرات العسكرية المتقدمة اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم العميق تحت الأرض، مؤكدًا أن هذه القدرة "فريدة ولا تمتلكها أي دولة أخرى".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الغالبية الساحقة من الأمريكيين تعتبر أن التهديد النووي الإيراني يشكل خطرًا وجوديًا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.

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