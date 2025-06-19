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خلال الساعات الأخيرة.. طيران الاحتلال يشن 4 موجات من الهجمات على إيران

05:41 ص الخميس 19 يونيو 2025

الطيران الاسرائيلي

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وكالات

شن الطيران الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 4 موجات من الهجمات على إيران خلال الساعات الأخيرة، وفقا للعربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة من الهجمات الجوية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى داخل إيران، في تصعيد خطير للصراع العسكري المتبادل بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الضربات تستهدف بشكل خاص بُنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقة أراك-خنداب، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن خطة موسعة لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية المتزايدة".

وفي تحذير مباشر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة تطالب السكان والعاملين والموجودين في منطقة أراك-خنداب بإخلاء فوري للمنطقة، تحسبًا لتوسع الضربات الجوية.

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