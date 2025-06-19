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تقارير: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لـ إيران خلال أيام

05:36 ص الخميس 19 يونيو 2025

أمريكا وايران

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وكالات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الدفاع لا يلعبان دورًا رئيسيًا في مناقشات إدارة ترامب الحالية بشأن إيران.

وأوضحت الصحيفة، أن دائرة المشورة الضيقة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالملف الإيراني تشمل شخصيات مثل نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

أشارت إلى أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية لم يتخذ موقفًا متشددًا بشأن توجيه ضربة ضد إيران، بل قدم للرئيس ترامب مجموعة من الخيارات العسكرية التي يمكن النظر فيها، مما يعكس وجود تنوع في الآراء داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية حول كيفية الرد على التصعيد الإيراني.

في سياق متصل، كشفت وكالة بلومبرج، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تدرس بجدية توجيه ضربة عسكرية لإيران خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خططًا أولية لتنفيذ هجوم محتمل مع نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة إن الوضع لا يزال متطورًا وقد يتغير بناءً على المعطيات الميدانية والسياسية، إلا أن عدة وكالات فدرالية بدأت بالفعل استعداداتها تحسبًا لتنفيذ العملية.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة"، في إشارة إلى أن الإدارة لم تستبعد أي مسار، بما في ذلك الخيار العسكري المباشر.

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