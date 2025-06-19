لتنفيذ هجمات.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان قريتين في إيران



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة من الهجمات الجوية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى داخل إيران، في تصعيد خطير للصراع العسكري المتبادل بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الضربات تستهدف بشكل خاص بُنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقة أراك-خنداب، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن خطة موسعة لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية المتزايدة".

وفي تحذير مباشر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة تطالب السكان والعاملين والموجودين في منطقة أراك-خنداب بإخلاء فوري للمنطقة، تحسبًا لتوسع الضربات الجوية.