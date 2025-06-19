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تقارير أمريكية: ترامب قلق من الانجرار لصراع مع إيران

04:57 ص الخميس 19 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي قلقًا بالغًا من احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى صراع خارجي، كان قد تعهّد مرارًا بتجنبه خلال ولايته.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة ترامب تتلقى بشكل مستمر رسائل من حلفاء دوليين تحث على عدم الانخراط في أي هجوم ضد إيران، محذرين من تداعيات كارثية محتملة، أبرزها محاولة طهران إغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة تدفق النفط العالمي وتهديد الأمن الاقتصادي الدولي.

وأضافت "سي إن إن" أن هناك مخاوف حقيقية لدى الحلفاء من أن أي ضربة أمريكية قد تدفع طهران إلى تسريع جهودها نحو امتلاك سلاح نووي، وهو السيناريو الذي تسعى واشنطن لتجنبه.

من جهتها، ذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف واصل التواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الأيام الماضية، في وقت كان ترامب يدرس بجدية توجيه ضربة لإيران.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله: "هدفنا واضح، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي... لكن هذا الهدف قد يختلف عن حسابات الإسرائيليين."

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