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الجيش الإسرائيلي يُنفذ سلسلة من الضربات في طهران ومناطق إيرانية أخرى

04:54 ص الخميس 19 يونيو 2025

الضربات في طهران

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة من الضربات في طهران ومناطق إيرانية أخرى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر إيرانية، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية في مناطق وسط العاصمة طهران، فجر الخميس، وسط تصاعد التوترات الأمنية في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت طائرات مسيّرة حلّقت فوق ضواحي طهران.

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