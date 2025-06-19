إيران تعتقل 18 عميلا إسرائيليا خططوا لتصنيع مسيّرات هجومية



وكالات

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية اعتقلت 18 شخصًا قالت إنهم "عملاء مرتبطون بإسرائيل"، كانوا يخططون لتصنيع طائرات مسيّرة هجومية وتجسسية داخل مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطّلع، أن المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية، وقد تم القبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم، دون الكشف عن جنسياتهم أو مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخطط.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة أنباء فارس، أمس الأربعاء، اعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران.