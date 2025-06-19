وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران



وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر إيرانية، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية في مناطق وسط العاصمة طهران، فجر الخميس، وسط تصاعد التوترات الأمنية في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت طائرات مسيّرة حلّقت فوق ضواحي طهران.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن النفس، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي نفذته إسرائيل قبل نحو أسبوع.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن إيران تتحرك حصريًا في إطار الدفاع عن النفس.

وأضاف: "حتى في مواجهة أفظع أشكال العدوان ضد شعبنا، جاء رد إيران موجهًا فقط نحو الكيان الإسرائيلي، دون المساس بأولئك الذين يدعمونه أو يشجعونه".