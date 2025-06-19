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بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية على إسرائيل

03:46 ص الخميس 19 يونيو 2025

أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة جرى اعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلن التلفزيون الإيراني بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

ويوم الثلاثاء، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان رقم 11 عن إطلاق الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بإطلاق صواريخ "سجيل" الثقيلة بعيدة المدى ذات المرحلتين.

وفي اليومين الماضيين، تم تسجيل حالات لفشل انطلاق أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وسقطت الصواريخ الاعتراضية على مناطق مختلفة في إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ستتمكن من التصدي لهجمات إيرانية لمدة عشرة أيام إضافية فقط دون مساعدة الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل بدون تجديد مخزونها من الولايات المتحدة، تستطيع الحفاظ على دفاعها الصاروخي لمدة تتراوح بين 10-12 يوما في حال استمرت إيران بمعدل هجماتها الحالي.

وأضاف التقرير، أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية قد تتمكن بحلول نهاية الأسبوع من اعتراض جزء ضئيل فقط من الصواريخ، بسبب الحاجة إلى إعادة تشكيل ذخائرها الدفاعية.

وأكد المصدر، أن الولايات المتحدة تدرك هذه المشكلة وتعمل على تحسين أنظمتها الدفاعية البرية والبحرية والجوية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت مساعدات إلى المنطقة، إلا أن هناك مخاوف من استنزاف المخزون الأمريكي الدفاعي.

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