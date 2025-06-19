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كوريا الشمالية: الهجمات الإسرائيلية على إيران جريمة لا تغتفر

03:26 ص الخميس 19 يونيو 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

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وكالات

نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بالضربات الإسرائيلية على إيران.

وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة والقوى الأوروبية من إشعال فتيل الحرب، حسبما صرّح ناطق باسم وزارة الخارجية.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "تعرب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشدة".

وأضاف: أن قتل إسرائيل للمدنيين هو جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية، معتبرا أن "العمل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط"، وفقا لسكاي نيوز.

وحذر الناطق من أن "الوضع الخطير الذي يشهده العالم اليوم يثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب هي كيان يهدد السلام في الشرق الأوسط وسبب رئيسي في تدمير السلام والأمن العالميين".

وتابع إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب قيام الولايات المتحدة والقوى الغربية بتأجيج الحرب، ويعارض الحق السيادي المشروع وممارسة حق الدفاع عن النفس لإيران، الضحية.

وأشار إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة والقوى الأوروبية "يدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى مرحلة كارثية لا يمكن السيطرة عليها".

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