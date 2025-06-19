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الحرس الثوري: لن نمنح إسرائيل لحظة هدوء وندعو لإخلاء فوري لفندق كمبينسكي

03:21 ص الخميس 19 يونيو 2025

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن إيران لن تمنح إسرائيل لحظة هدوء واحدة، في إشارة إلى استمرار العمليات والردود ضد أهداف إسرائيلية.

وفي بيان عاجل، دعا الحرس الثوري إلى الإخلاء الفوري لفندق ديفيد كمبينسكي في مدينة تل أبيب، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التهديد.

وفي سياق التصعيد، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية عقدت، خلال الساعات الماضية، اجتماعًا استثنائيًا عن بعد لبحث تطورات المواجهة المتصاعدة مع إيران، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وجاء ذلك خوفاً من الهجمات الإيرانية الصاروخية، حيث ذكر التليفزيون الإيراني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل، معلناً بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

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