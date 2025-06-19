

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتكبد خسائر فادحة ومؤلمة جراء الهجمات والحرب الدائرة مع إيران.

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن رئيس الوزراء أطلع المواطنين الإسرائيليين على تطورات العمليات العسكرية ضد إيران التي دخلت يومها السادس، معترفا بالخسائر الفادحة.

وقال رئيس الوزراء، إن العملية تتقدم بخطى منهجية نحو أهدافها، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أجواء طهران.

وأضاف أن القوات تستهدف منشآت نووية وصواريخ ومراكز قيادة، قائلا: "نعاني من خسائر فادحة - خسائر مؤلمة، لكننا نرى أن الجبهة الداخلية قوية، والشعب متماسك، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه وجه الوزارات الحكومية لتقديم المساعدة لجميع المتضررين.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الالتزام بالعمل المكثف المستمر في قطاع غزة، وحدد هدفين رئيسيين: هزيمة حماس وعودة جميع الأسرى.

وقدم رئيس الوزراء شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "صديق عزيز".

وأعرب عن امتنانه لدعم الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل، قائلا: "نشكر ترامب على الوقوف إلى جانبنا".

يأتي هذا مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية.