إعلان

نتنياهو عن الحرب مع إيران: نُعاني من خسائر فادحة.. وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى

03:19 ص الخميس 19 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتكبد خسائر فادحة ومؤلمة جراء الهجمات والحرب الدائرة مع إيران.

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن رئيس الوزراء أطلع المواطنين الإسرائيليين على تطورات العمليات العسكرية ضد إيران التي دخلت يومها السادس، معترفا بالخسائر الفادحة.

وقال رئيس الوزراء، إن العملية تتقدم بخطى منهجية نحو أهدافها، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أجواء طهران.

وأضاف أن القوات تستهدف منشآت نووية وصواريخ ومراكز قيادة، قائلا: "نعاني من خسائر فادحة - خسائر مؤلمة، لكننا نرى أن الجبهة الداخلية قوية، والشعب متماسك، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه وجه الوزارات الحكومية لتقديم المساعدة لجميع المتضررين.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الالتزام بالعمل المكثف المستمر في قطاع غزة، وحدد هدفين رئيسيين: هزيمة حماس وعودة جميع الأسرى.

وقدم رئيس الوزراء شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "صديق عزيز".

وأعرب عن امتنانه لدعم الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل، قائلا: "نشكر ترامب على الوقوف إلى جانبنا".

يأتي هذا مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو الحرب بين إيران وإسرائيل الجيش الإسرائيلي ضرب منشأة فوردو النووية بإيران إيران المواجهة بين إيران وإسرائيل تل المرشد الإيراني وسيا تزود إيران بمعدات عسكرية إنهاء القتال بين إسرائيل وإيران لدعم الشعبي للنظام في إيران السفير السعودي في القاهرة يلتقي بنظيره الإيراني موافقة ترامب على خطط مهاجمة إيران ترامب وافق على خطط مهاجمة إيران هجوم أمريكي محتمل على إيران مهاجمة 20 موقع نوويً في إيران مفاوضات نووية بين إيران وبريطانيا الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماع عن بعد إسرائيل السفارة الصينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو