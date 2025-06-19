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حزب الله بالعراق: دخول أمريكا في الحرب سيجلب لها الدمار

03:15 ص الخميس 19 يونيو 2025

حزب الله

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وكالات

قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، إن دخول العدو الأمريكي في هذه الحرب سيجلب له ويلات ودمارا غير مسبوق".

وأضاف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، أن لدى إيران مقومات صمود تؤهلها للاستمرار بإطلاق الصواريخ لأكثر من عام.

ودخلت الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية.

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