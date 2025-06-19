

وكالات

أكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عقدت خلال الساعات الماضية، اجتماعًا استثنائيًا لبحث تطورات المواجهة المتصاعدة مع إيران، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وذكرت القناة، أن الاجتماع جرى عن بُعد، إذ توزع الوزراء على عدة مدن داخل إسرائيل خوفًا من تعرض البلاد لهجوم إيراني مفاجئ.

وأشارت إلى أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمعوا في قبو محصن تحت الأرض، بينما تواجد باقي أعضاء الحكومة في مواقع أخرى داخل البلاد.

وفي سياق الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية، ذكر التليفزيون الإيراني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل، معلناً بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.