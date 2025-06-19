السفارة الصينية في إسرائيل: رعايانا سيغادرون تل أبيب عبر معبر إلى مصر



وكالات

أعلنت السفارة الصينية في إسرائيل، اليوم، أنها ستبدأ في تسهيل مغادرة رعاياها الراغبين في الخروج من البلاد على دفعات، بدءًا من 20 يونيو الجاري، في ظل تصاعد حدة الصراع وارتفاع أعداد القتلى.

وقالت السفارة، في بيان رسمي، إن عمليات الإجلاء ستتم عبر معبر بري إلى مصر باستخدام حافلات مخصصة، مشيرة إلى أن القرار يأتي بسبب "الضبابية المتزايدة في الوضع الأمني".

وتتصاعد التطورات الإسرائيلية الإيرانية بشدة، وفي آخر تطورات الأحداث ذكر التليفزيون الإيراني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل، معلناً بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، منذ قليل، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكدت أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب وعدة مناطق أخرى في وسط البلاد، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق.