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صافرات الإنذار تدوي في منطقة الأغوار تحسبًا لتسلل مسيرة

02:32 ص الخميس 19 يونيو 2025

صافرات الإنذار

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وكالات

دوت صافرات الإنذار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في منطقة الأغوار تحسبا لتسلل مسيرة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الأربعاء، دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط وشمال إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مؤكدا أن "منظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وحذر المواطنين قائلا: "يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر، لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب عليكم مواصلة العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وشملت الإنذارات مناطق الجولان المحتل والجليل وحيفا وتل أبيب والقدس والضفة الغربية وبيسان والأغوار.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرشقة الإيرانية تكونت من 20 صاروخا على الأقل، جرى اعتراض بعضها فيما سجل سقوط في موقعين مختلفين وسط إسرائيل.

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