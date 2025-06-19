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كوريا الشمالية: إسرائيل كيان سرطاني وهجومها على إيران ينذر بحرب شاملة جديدة

02:25 ص الخميس 19 يونيو 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

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وكالات

أعربت كوريا الشمالية، عن إدانتها للهجمات التي تشنها إسرائيل على إيران، محذرة من أنها تُنذر بحرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ووصفت كوريا الشمالية تصرفات إسرائيل بأنها انتهاك غير قانوني لسيادة إيران وجريمة ضد الإنسانية، وفقا لما ذكرته الـcnn.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب، كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، ومسؤول رئيسي عن تدمير السلام والأمن العالميين".

كانت إسرائيل شنت هجوما غير مسبوق على إيران، فجر الجمعة، مستهدفة قلب البرنامج النووي الإيراني وكبار القادة العسكريين، مما أدى إلى إغراق الشرق الأوسط في حالة جديدة من عدم اليقين.

وفي المقابل، أكدت إيران أنها أطلقت، مساء الجمعة، مئات الصواريخ الباليستية في بداية ردها على إسرائيل، ويستمر تبادل الضربات بين البلدين.

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