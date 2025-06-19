تقارير أمريكية: ترامب يفكر بجدية في ضرب منشأة فوردو النووية بإيران



وكالات

كشفت شبكة "ABC" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى ارتياحه لفكرة شن هجوم على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، في خطوة قد تمثل تصعيدًا كبيرًا في التوتر بين واشنطن وطهران.

ووفقًا للشبكة، فإن الخطة الأمريكية المحتملة لا تقتصر على ضربة واحدة، بل تشمل عدة ضربات تستهدف المنشأة الحيوية، في محاولة لضمان تدمير أجزاء رئيسية من البرنامج النووي الإيراني.

في السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم ضروري بالفعل، ولا يؤدي إلى توريط الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد، مع التشديد على أن الهدف من أي عملية عسكرية هو التأكد من تعطيل البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بريطاني أن لندن لا تزال تفتقر إلى الوضوح بشأن خطط الولايات المتحدة في المنطقة، لكنها تعتقد أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك احتمال طلب واشنطن استخدام القاعدة الجوية البريطانية في قبرص، رغم عدم تلقي الحكومة البريطانية طلبًا رسميًا حتى الآن.

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن ملزمة بإبلاغ بريطانيا مسبقًا في حال تنفيذ أي هجمات من قواعد مثل قبرص أو دييجو جارسيا، وهو ما يعكس أهمية التنسيق العسكري بين الجانبين.