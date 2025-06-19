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وزير خارجية إيران: ملتزمون بالدبلوماسية.. وندافع عن أنفسنا ضد إسرائيل

01:47 ص الخميس 19 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية لكنها ستواصل التحرك دفاعا عن النفس بعد الهجوم المباغت الذي شنّته إسرائيل قبل نحو أسبوع.

وجاء في منشور لعراقجي على "إكس": "تتحرك إيران حصرا في معرض الدفاع عن النفس، حتى في مواجهة أفظع عدوان ضد شعبنا، لم ترد إيران سوى على الكيان الإسرائيلي وليس على أولئك الذين يساعدونه ويشجّعونه".

وأضاف: "بخلاف الكيان الإسرائيلي غير الشرعي والمحتل والذي يرتكب الإبادة الجماعية، نحن ملتزمون بالدبلوماسية"، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن إيران ستقبل عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع قريبا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤول، أن عراقجي سيقبل بمثل هذا الاجتماع لمناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي ألماني، إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في جنيف.

وأوضح المصدر أن الوزراء سيلتقون أولا بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني.

وتهدف المحادثات، التي أفاد المصدر بأنها تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم برنامجه النووي للأغراض المدنية فقط.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء.

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