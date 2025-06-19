بوتين: زودنا إيران بمعدات عسكرية ولا علاقة لذلك بالأزمة الحالية



وكالات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا زودت إيران بمعدات عسكرية في وقت سابق، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يرتبط بالأزمة الحالية ولا يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.

وأضاف بوتين خلال كلمة له على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين موسكو وطهران لا تتضمن أي تعاون عسكري مباشر.

وفي رد على تصريحات ترامب، قال بوتين: "لا أريد حتى مناقشة احتمال قيام الولايات المتحدة بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي"، معتبراً أن مثل هذه السيناريوهات خطيرة وغير مقبولة.

كما كشف الرئيس الروسي أن بلاده عرضت في وقت سابق على إيران العمل المشترك في مجال الدفاع الجوي، إلا أن الشركاء الإيرانيين لم يبدوا اهتماماً بذلك في حينه.

وفي سياق متصل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد جدد التأكيد على استعداد موسكو للاضطلاع بدور الوساطة في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، وهو ما عرضه الكرملين في الأسبوع الماضي ولم يلق ردًا من واشنطن.

لكن في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه للعرض الروسي، مشيرا إلى أن على الرئيس الروسي إنهاء حربه في أوكرانيا أولا.