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بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز الدعم الشعبي للنظام في إيران

01:33 ص الخميس 19 يونيو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ينبغي على جميع الأطراف البحث عن سبل لإنهاء القتال بين إسرائيل وإيران، وإن موسكو نقلت أفكارها حول كيفية تحقيق السلام إلى القوى المعنية.

وأضاف بوتين: "أنا على اتصال مع إسرائيل والرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع مع إيران".

واعتبر أن الضربات الإسرائيلية تعزز الدعم الشعبي للنظام في إيران، مضيفا أن "المجتمع الإيراني يتوحد حول قيادته السياسية".

وتابع: "من الصواب البحث عن سبل لوقف القتال، وإيجاد طرق للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران".

وشدد على أنه من الصواب ضمان أمن إسرائيل ومصالح إيران، نقلنا أفكارنا إلى شركائنا والقرار يجب أن تتخذه إيران وإسرائيل أولا".

وأوضح أن لدى روسيا عمال في محطة بوشهر للطاقة النووية واتفقنا مع إسرائيل على ضمان سلامتهم، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أن روسيا وإيران ستتمكنان من مواصلة العمل في مجال الطاقة النووية.

وحسبما ذكر بوتين فإن معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تتضمن تعاونا عسكريا، مضيفا أن بلاده "زودت إيران بمعدات عسكرية وهذا ليس مرتبطا بالأزمة الحالية ولا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية".

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الرئيس الروسي لدعم الشعبي للنظام في إيران بوتين إنهاء القتال بين إسرائيل وإيران
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